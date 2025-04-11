11 апреля: какой сегодня праздник, что было в этот день

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11 апреля отметят День борьбы с болезнью Паркинсона и День Конституции Крыма

11 апреля 2025 года отмечают Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона, День Конституции Республики Крым, праздник Берещенье.

Международный день освобождения узников фашистских лагерей

Эту дату выбрали не просто так. 11 апреля 1945 года произошло интернациональное восстание узников одного из самых крупных концлагерей — Бухенвальда.

С 22 марта 1933 года фашисты начали создавать концентрационные лагеря. Впоследствии они превратились в сеть учреждений, где убивали огромное количество невинных людей из-за национального праздника.

Суммарно в Германии и на территории захваченных ей государств работали 14 тыс. концентрационных лагерей, тюрем и гетто.

Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона

Дату учредила Всемирная организация здравоохранения. Она проводится, чтобы рассказать широким массам об этой болезни и способах ее не допустить.

На ранних этапах недуга начинают дрожать руки. Уменьшается мышечный тон.

Во многих странах мира 11 апреля проводятся информационные кампании, семинары. Также организовывают различные благотворительные события для привлечения внимания к недугу.

День Конституции Республики Крым

11 апреля на территории полуострова отмечается официальный праздник. В этот день в 2014 году был принят главный закон региона — конституция.

После воссоединения с Россией у Республики Крым должен был появиться основной закон. Конституцию составили в соответствии с международным правом, а также законодательством.

Праздник Берещенье

Каждое 11 апреля на Руси чествовали березу. Она считалась древом здоровья, добрых сил и жизни.

У русских с березой связано большое количество поверий. Например, если ребенка сразил недуг, то нужно было слегка ударить его с помощью прута дерева, и считалось, что болезнь уйдет.

Также многие вставляли ветку березы в крышу. Считалось, что так они защитят свое жилье от молнии.

Именины

Сегодня именины у Ивана, Исаакия, Кирилла, Корнилия, Марка, Михаила и Филиппа.