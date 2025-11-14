107 школ в Подмосковье получили знак качества

14 ноября в Москве прошла Всероссийская конференция по оценке качества образования, на которой Антон Музаев, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, сообщил о введении знаков качества для образовательных организаций. Эти знаки будут присваиваться тем учреждениям, которые на протяжении нескольких лет демонстрируют высокие образовательные результаты и высокую культуру оценивания. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.