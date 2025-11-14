107 школ в Подмосковье получили знак качества
Фото - © Министерство образования МО
14 ноября в Москве прошла Всероссийская конференция по оценке качества образования, на которой Антон Музаев, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, сообщил о введении знаков качества для образовательных организаций. Эти знаки будут присваиваться тем учреждениям, которые на протяжении нескольких лет демонстрируют высокие образовательные результаты и высокую культуру оценивания. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.
В рамках номинации «Высокие образовательные результаты» 30 школ Московской области были отмечены знаком среди 310 образовательных учреждений из 63 регионов России. В номинации «Высокая культура оценивания» 77 школ Подмосковья получили знак среди 970 школ в 80 субъектах Российской Федерации.
Списки первых школ-обладателей почетных номинаций уже доступны на сайте Федерального института оценки качества образования. Учреждения могут разместить знаки качества на своих ресурсах.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.
При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.