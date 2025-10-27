105 млн обращений поступило в систему-112 Подмосковья с начала работы

Система-112 Московской области стала незаменимым помощником для жителей и гостей региона в любой экстренной ситуации. На сегодняшний день более 97% вызовов экстренных оперативных служб поступает именно на номер 112, сообщает пресс-служба региональной системы.

Подмосковная система-112 создана 1 июня 2015 года. За все время работы ее операторы приняли свыше 105 миллионов звонков от граждан.

Обратившись на единый номер «112», можно вызвать скорую медицинскую помощь, полицию (в том числе ГИБДД), пожарную охрану, аварийную службу газа, службу «Антитеррор» и другие подразделения экстренного реагирования.

Для оказания помощи всем категориям жителей и гостей Московской области в штате системы-112 работают более 3 800 специалистов — это операторы, профессиональные психологи, лингвисты, IT-специалисты, диспетчеры экстренных оперативных служб и все те, кто обеспечивает круглосуточную бесперебойную работу системы-112 Московской области.

На сегодняшний день в систему-112 Московской области можно обратиться разными способами: позвонить по телефону, отправить СМС-сообщение, связаться через чат-бот и видео-чат, сообщить о происшествии посредством оборудования системы «ЭРА- ГЛОНАСС», а также воспользоваться мобильным приложением «112 МО».

Вся деятельность системы-112 нацелена на то, чтобы экстренные подразделения прибывали на место происшествия в максимально короткие сроки. При необходимости, специалисты Службы спасения могут одновременно отправить к месту происшествия бригаду скорой помощи, наряд полиции, пожарной охраны и т. д.

За 10 лет работы в систему-112 Подмосковья было внедрено более 30 новых функций, значительно расширивших возможности службы. Среди них: внедрение системы речевой аналитики, запуск чат-бота и видео-чата, продвинута аналитическая и речевая система. Добавлены функции геопозиционирования, разработан и обновлен функционал мобильного приложения, внедрено СМС-информирование о статусах реагирования экстренных оперативных служб.

В 2024 году, в целях исполнения указа президента РФ, проведены подготовительные мероприятия для перевода оборудования системы-112 Московской области на отечественное программное обеспечение. Дополнительно, в рамках этого перехода, было внедрено специализированное программное обеспечение, совместимое с отечественным программным обеспечением, которое предоставило операторам удобный интерфейс и оптимальную эргономику базовых функции для эффективного информационного обмена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.