104 аварийных дерева убрали в Дмитровском лесничестве с начала года

Дмитровский филиал «Мособллес» продолжает работы по рубке аварийных деревьев в рамках мероприятий по санитарной обработке и оздоровлению лесов. На сегодняшний день убрано 104 дерева из 175 запланированных на 2025 год. Работы ведутся на территориях Гришинского и Деденевского участковых лесничеств. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Дмитровский округ славится своими лесными массивами, и наша задача — сохранить их для будущих поколений. Регулярные санитарные мероприятия, включая уборку сухостоя и аварийных деревьев, — это важная часть работы по обеспечению безопасности жителей и экологического благополучия территории», — отметил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Запланированные мероприятия в 2025 году на территории лесного фонда Дмитровского лесничества:

Сплошная санитарная рубка – 14,2 га;

Выборочная санитарная рубка – 40,7 га;

Уборка неликвидной древесины – 307,257 га.

В границах Дмитровского муниципального округа:

Сплошная санитарная рубка – 10,1 га;

Выборочная санитарная рубка – 12,5 га;

Уборка неликвидной древесины – 88,9 га.

«Основная цель работ улучшить санитарного состояния лесов, недопущение вреда жизни и здоровью граждан или ущерба государственному имуществу или имуществу граждан и юридических лиц», — отметила инженер по лесопользованию 1 категории Нелли Каталевская.

Все работы проводятся в соответствии с законодательством РФ под контролем специалистов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.