103-летнему ветерану из Балашихи хотят присвоить звание почетного гражданина Подмосковья

«Мне посчастливилось лично общаться с нашим уважаемым ветераном Великой Отечественной войны из Балашихи — Александром Григорьевичем Золотовым. Ему исполнилось 103 года. Александр Григорьевич прошел всю войну: участвовал в обороне Москвы, сражался с фашистами в Курско-Орловской битве. Потом освобождал немецкие и польские города, встретил Победу на подступах к Берлину», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

После завершения боевых действий Александр Золотов продолжал служить стране и активно занимался патриотическим воспитанием молодежи. Его воспоминания о военных годах легли в основу многочисленных публикаций. Ветеран также удостоен звания Почетного гражданина Балашихи.

«Спасибо Александру Григорьевичу, и всем нашим уважаемым ветеранам за то, что героически защитили Родину от фашистских оккупантов. Их подвиг не меркнет в веках!» — добавил председатель Мособлдумы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.