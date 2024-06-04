102 нарушения противопожарного законодательства выявлено в лесах Подмосковья

С 31 мая по 2 июня после введения режима ограничения пребывания граждан в подмосковных лесах сотрудники лесной охраны Комлесхоза Подмосковья провели 312 патрулирований и выявили 102 нарушения лесного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.

«Все протоколы о нарушениях направлены в отделы лесной охраны Комлесхоза для рассмотрения и принятия решений о назначении наказания», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

С 1 апреля в подмосковных лесах открыт пожароопасный сезон, а до 3 июня в связи с установлением на территории земель лесного фонда IV класса пожарной опасности на территории всех лесничеств Московской области был установлен режим ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, на период действия которого введены дополнительные требования пожарной безопасности.

За поджог, который привел к лесному пожару, будет уголовная и административная ответственность: лишение свободы на срок до 10 лет; штраф для физических лиц — до 60 тыс. рублей; для должностных лиц — до 110 тыс. рублей; для юридических лиц — до 2 млн рублей.

В случае обнаружения возгорания, нужно незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.