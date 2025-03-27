101-летнему ветерану ВОВ из Орехово-Зуева присвоят почетное звание

«Александра Семеновна Алешина — наш уважаемый ветеран Великой Отечественной войны из городского округа Орехово-Зуево, легендарная женщина-снайпер», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

С ноября 1941 года Александра Семеновна принимала участие в строительстве оборонительных укреплений под Наро-Фоминском, а уже в 1942 году одной из первых пошла учиться на снайпера. Служила командиром отделения, помощником командира взвода, ефрейтором, затем старшим сержантом.

«Александра Семеновна рвалась на фронт, но ее оставили обучать новичков. В итоге она подготовила более двух десятков сильнейших женщин-снайперов, каждая из которых уничтожила десятки фашистов. За заслуги в период Великой Отечественной войны Александра Семеновна награждена государственными наградами. В феврале уважаемой Александре Семеновне исполнился 101 год. Низкий поклон и крепкого здоровья!» — сказал Брынцалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.