100 тысяч рублей максимум: как защитят детей от финансовых мошенников

Общественное движение «Народный фронт» предложило законодательно ограничить операции с наличными для несовершеннолетних суммой в 100 тысяч рублей, сообщает газета «Известия» .

Согласно инициативе, превысить этот лимит можно будет только с письменного разрешения родителей или опекунов.

Поводом для таких мер стали тревожные данные мониторинга: 20% случаев телефонного мошенничества этим летом касались подростков 12-19 лет. Злоумышленники часто маскируются под представителей школ, используя новые схемы обмана — от просьб провести «обыск» квартиры до манипуляций с родительскими СМС.

Эксперты подчеркивают, что одних ограничений недостаточно. Необходима масштабная образовательная программа с участием правоохранителей и финансовых экспертов, которая научит детей распознавать обман. Параллельно требуется ужесточить контроль банков за открытием счетов несовершеннолетним — проверки выявили, что сотрудники часто игнорируют признаки вовлечения подростков в преступные схемы.

Инициатива также предусматривает создание четкого перечня «красных флагов», которые помогут выявлять случаи использования детей в дропперских схемах. Это особенно актуально на фоне роста финансовых преступлений с участием несовершеннолетних.