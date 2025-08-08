100 школ Подмосковья с 1 сентября присоединятся к проекту «Наука в регионах»

В министерстве образования Московской области прошло совещание с партнерами проекта «Наука в регионах». Проект стартует в регионе 1 сентября в рамках реализации комплексного плана мероприятий по развитию математического и естественно-научного образования. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования региона.

Партнерами выступают Московский физико-технический институт, фонд развития физтех-школ и Московский государственный технологический университет «Станкин».

По результатам совещания были определены ключевые направления работы. Участниками проекта станут 100 школ региона, в которых учителя физики и математики пройдут курсы повышения квалификации, а также получат методическое сопровождение от МФТИ.

Один из вопросов встречи был посвящен работе со школьниками. С инициативой ранней профориентации выступили представители МГТУ «Станкин». Современная техническая база университета сегодня позволяет проводить просветительские мероприятия для школьников разных возрастов.

«Сегодня система образования Московской области занимает лидирующие позиции в РФ, и подобные проекты усиливают выбранные нами ключевые направления подготовки школьников», — отметила первый заместитель министра образования Анна Гребцова.

Она также добавила, что любой ребенок нашего региона должен видеть вектор своего развития и грамотно подходить к выбору будущей профессии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о начале в августе традиционно активной фазы подготовки к учебному году.

«Это касается и завершения строительства новых школ, благоустройства — не только парты, не только всей инфраструктуры внутри школы, но и благоустройства, которое тоже должно быть сделано своевременно», — сказал Воробьев.