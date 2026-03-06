100 предпринимателей стали лауреатами этапа премии «Любимый малый бизнес»

В торжественной обстановке руководители территориального банка и известные представители бизнес-сообщества вручили премии предпринимателям, которые стали лучшими в номинациях: «Ресторанный бизнес», «Торговля на маркетплейсах», «Индустрия красоты», «Ритейл: товары для дома», «Ритейл: продукты питания», «Индустрия моды и текстиля», «Сервис и ремонт», «Гостиничный бизнес и туризм», «Сельское хозяйство и животноводство», «Спорт, образование и развитие».

«Премия „Любимый малый бизнес“ — это возможность сказать предпринимателям: мы видим вашу работу и ценим ее. В этом году на региональный этап от клиентов Среднерусского банка поступило более 4,7 тыс. заявок в десяти номинациях. Это говорит о том, что малый бизнес в регионах живет, развивается и готов конкурировать. Сбер системно поддерживает его — через финансовые инструменты, сервисы и новые возможности для роста. И бизнес отвечает взаимностью: более 420 тыс. клиентов в наших регионах выбрали Сбер своим партнером — это больше половины всех компаний на территории нашего присутствия. Поздравляю лауреатов и желаю им успехов!», — считает заместитель председателя Среднерусского банка Сбербанка Сергей Кузнецов.

Среди лауреатов — представители самых разных отраслей: от сельского хозяйства до гостиничного бизнеса и индустрии красоты. Особенно приятно видеть участников не только из Москвы и области, но и из Ярославля, Брянска, Рязани и других городов.

«Наша языковая школа началась с разговора на детской площадке, и я, и другие мамы не могли найти поблизости курсы английского для детей. Сейчас мы обучаем шести языкам детей и взрослых в 22 школах по всей России. Активно растем и развиваем онлайн-подразделение. В бизнесе важно иметь надежную команду и именно такую команду учителей, консультантов и управленцев мы собрали в нашей языковой школе. Сбер сопровождает нас уже более пяти лет и помогает решать финансовые задачи, поддерживает наши идеи. Премия „Любимый малый бизнес“ — это признание и новые возможности: быть замеченным, найти партнеров, вдохновить других предпринимателей. Наша победа в региональном этапе премии — это подтверждение того, что идея, рожденная из личной потребности, может вырасти в настоящее дело», — добавила генеральный директор ООО «Международная языковая школа» Елена Жукова.

10 предпринимателей из числа победителей регионального этапа примут участие в торжественной церемонии награждения победителей финального этапа премии Сбера «Любимый малый бизнес», которая по традиции состоится в Москве в мае 2026 года.