100 предпринимателей Среднерусского банка Сбербанка стали лауреатами регионального этапа премии «Любимый малый бизнес»

По всей России проходит масштабная ежегодная премия от Сбера«Любимый малый бизнес». В Москве подвели итоги регионального этапа для Среднерусского банка Сбербанка, который работает на территории Московской области и девяти ближайших регионов. В торжественной обстановке руководители территориального банка и известные представители бизнес-сообщества вручили премии предпринимателям, которые стали лучшими в номинациях: «Сфера красоты», «Ресторанный бизнес», «ECOM торговля на маркетплейсах», «Розничная торговля», «Пищевая промышленность», «Производство», «Гостиничный бизнес и туризм», «Сельское хозяйство и животноводство», «Спорт, образование и развитие».

«Премия „Любимый малый бизнес“ — отличная возможность для предпринимателей рассказать о своем проекте и получить эффективные инструменты для его развития. И это лишь одна из инициатив, с помощью которой мы поддерживаем клиентов. Наша работа с малым бизнесом носит комплексный характер, и очень ценно, что больше половины компаний в 10 регионах нашего присутствия выбрали Сбер своим партнером. В планах на этот год — открыть счета еще для 105 тысяч новых клиентов. Наш кредитный портфель малого и среднего бизнеса почти достиг 1 трлн рублей, что стало возможным в том числе благодаря развитию технологий кредитования и упрощению процедур одобрения займов. В этом постоянном внимании к потребностям клиентов и тенденциям на рынке, непрерывном совершенствовании наших сервисов и кроется секрет доверия. К примеру, сейчас мы отмечаем тренд на увеличение регистраций нового бизнеса в e-commerce: значительный рост активности приходится на Московскую область, где доля регистраций онлайн-бизнеса превышает средний показатель по стране и составляет 19%. В соответствии с этим мы стремимся адаптировать наши продукты и сервисы под потребности бизнеса. Мы не просто оказываем нашим клиентам финансовые услуги, мы помогаем им расти, предлагая комплексные отраслевые решения и оставаясь надежным партнером на каждом этапе», — отметил вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.

10 предпринимателей из числа победителей регионального этапа примут участие в торжественной церемонии награждения победителей финального этапа премии Сбера «Любимый малый бизнес», которая по традиции состоится в Москве конце мая 2025 года.

«Наш бизнес на рынке с 2005 года, и все это время мы были клиентами Сбера. Планируем строительство нового гостиничного комплекса, увеличиваем капитал, подписали договор со Сбером на строительство 53 тыс. кв. м новых площадей. Когда узнали о победе, испытали гордость и радость за свой бизнес, за команду. Приятно, когда твоя работа получает высокие оценки. Подобные инициативы всегда приветствуются предпринимателями, поскольку дают возможность продемонстрировать себя, свой бизнес, подсветить свои успехи и достижения. Региональная премия прошла на высоком уровне, очень масштабно, нас поразило до глубины души», — пояснил бенефицар бизнеса ООО «МДК»Владислав Юденков.