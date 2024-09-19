100 пар шерстяных носков связали долголеты Коломны для отправки бойцам СВО

Участники коломенского клуба «Активное долголетие» поддерживают российских воинов, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. В свое свободное время и на занятиях в клубе долголеты связали для защитников 100 пар теплых шерстяных носков. Об этом сообщает пресс-служба администрации Коломны.

«Передали ребятам в зону специальной военной операции посылки. Связанные с любовью и заботой нашими участницами носочки к холодному времени года, а также другие очень нужные вещи, в том числе медицинские жгуты и газовые баллоны. Будем и дальше поддерживать своих солдат», — рассказали в комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Коломенский».

Присоединиться к губернаторскому проекту «Активное долголетие» можно по адресам:

Коломна, ул. Пушкина, дом № 22, телефон 8 (496) 612-54-44

Озеры, ул. Красные Озеры, дом № 31, телефон 8 (496) 702-38-15.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что большое количество муниципалитетов очень добросовестно ведут работу по всему, что связано со специальной военной операцией.

«Это важно. Я хочу поблагодарить эти территории, которые находятся в зеленой зоне», — сказал Воробьев.