100 пар шерстяных носков связали долголеты Коломны для отправки бойцам СВО
Фото - © ГБУСО МО «КЦСОиР «Коломенский»
Участники коломенского клуба «Активное долголетие» поддерживают российских воинов, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. В свое свободное время и на занятиях в клубе долголеты связали для защитников 100 пар теплых шерстяных носков. Об этом сообщает пресс-служба администрации Коломны.
«Передали ребятам в зону специальной военной операции посылки. Связанные с любовью и заботой нашими участницами носочки к холодному времени года, а также другие очень нужные вещи, в том числе медицинские жгуты и газовые баллоны. Будем и дальше поддерживать своих солдат», — рассказали в комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Коломенский».
Присоединиться к губернаторскому проекту «Активное долголетие» можно по адресам:
- Коломна, ул. Пушкина, дом № 22, телефон 8 (496) 612-54-44
- Озеры, ул. Красные Озеры, дом № 31, телефон 8 (496) 702-38-15.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что большое количество муниципалитетов очень добросовестно ведут работу по всему, что связано со специальной военной операцией.
«Это важно. Я хочу поблагодарить эти территории, которые находятся в зеленой зоне», — сказал Воробьев.