100-летний юбилей отмечает педагог и директор подмосковной школы

В Богородском округе 22 ноября свой столетний юбилей отмечает Ирина Виллахова — педагог с многолетним стажем и бывший директор школы № 26 в деревне Большое Буньково, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Более 40 лет она посвятила образовательной деятельности, с 1971 по 1980 год возглавляя учебное заведение, которое трижды признавалось лучшим в Ногинском районе. Под ее руководством коллектив школы достиг значительных успехов: два педагога удостоены звания «Заслуженный учитель РФ», четверо награждены медалями «За трудовую доблесть» и «Трудовое отличие», а семь специалистов получили знаки «Отличник народного просвещения».

Коллеги и ученики отзываются о Виллаховой как о мудром наставнике, профессионале и человеке, сплотившем вокруг себя сильную команду.

Заместитель главы Богородского округа Олег Шойко передал юбиляру поздравления от имени Игоря Сухина, отметив ее «активную жизненную позицию, глубокую личную ответственность и славные дела, направленные на развитие образования». Ирина Владимировна поблагодарила гостей за теплые слова и пожелания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.