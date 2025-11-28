100 коммерческих объектов недвижимости Подмосковья добавили в перечень особого режима налогообложения

Министерством имущественных отношений Московской области утвержден перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых на налоговый период 2026 года налоговая база определяется исходя из кадастровой стоимости. Дополнительно в него включены 100 объектов, сообщает пресс-служба Мособлимущества.

«Министерство имущественных отношений каждый год составляет список объектов недвижимости, облагаемых налогом исходя из их кадастровой стоимости. В этот перечень входят большие коммерческие объекты, обслуживающие население региона, среди которых значатся крупные торговые комплексы, розничные магазины, автомобильные салоны, заведения общественного питания, включая рестораны и кафе», — уточнил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Глава ведомства также отметил, что налоговый кодекс позволяет регионам России устанавливать налогообложение имущества исходя из кадастровой стоимости независимо от площади объекта. Однако Московская область приняла решение поддержать малый бизнес, ограничив применение данного порядка объектами площадью больше 1000 кв. м. Это сделано специально, чтобы избежать роста налогов для небольших предприятий.

«В перечень таких объектов на 2026 год вошли 4550 объектов недвижимого имущества, включая 4316 нежилых зданий и 234 нежилых помещений в многоквартирных домах», — добавил министр.

Список объектов опубликован на официальном сайте Минимущества и доступен по следующей ссылке.

Особенности определения налоговой базы, исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества, установлены статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации и Законом Московской области от 21.11.2003 № 150/2003-ОЗ «О налоге на имущество организаций в Московской области».

По вопросам исключения (включения) объектов недвижимости в перечень для налогообложения от кадастровой стоимости необходимо обратиться в Минмособлимущество по адресу: 143407, Московская область, г. Красногорск, б-р Строителей, д. 1. Также можно направить обращение с использованием веб-приемной правительства Московской области или заполнить форму обращения на официальном сайте Министерства.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.