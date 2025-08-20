100 кг корма передали приюту для бездомных животных красногорские партийцы

«Мы совместно с молодогвардейцами привезли корм для приюта, где содержатся преимущественно собаки. Вместимость приюта составляет 70 животных. Наши ребята на постоянной основе выгуливают собак и оказывают другую помощь приюту», -прокомментировал руководитель фракции «Единая Россия» в местном Совете депутатов Богдан Андриянов.

Как отмечает Никита Иванов, член ВОО «Молодая Гвардия Единой России», фраза «Мы в ответе за тех, кого приручили» известна многим. Волонтеры считают своим долгом помогать приютам и их обитателям. Активисты не только привозят необходимые вещи, но и занимаются выгулом собак.

Приют всегда нуждается в помощи: кормах и ремонте вольеров. Каждый может внести свой вклад, связавшись с администрацией приюта или волонтерами.

Также любую помощь для животных можно принести в Общественную приёмную местного отделения партии «Единая Россия» по адресу: Лесная, 9.

