10 водоемов очистят от мусора в Богородском округе

Отдых у воды в теплое время года — излюбленное времяпрепровождение для многих жителей. Для поддержания водоемов в надлежащем виде требуется их очистка на регулярной основе, также не обойтись без уборки территории в прибрежной зоне. Поэтому в Богородском округе в настоящее время приступают к работам по очистке прудов от мусора. В адресный перечень вошли 10 водоемов, сообщает пресс-служба администрации округа.

Речь идет о прудах в с. Мамонтово, в д. Борилово и Аксено-Бутырки, в д. Бабенки, в д. Караваево. В этом же списке оказались два пруда в д. Ново, Кудиновский пруд, Базовский пруд в г. Электроугли, Марьинский пруд (вблизи СНТ «Богатырь» дер. Марьино).

В рамках запланированных работ будет осуществлена очистка акватории (водной глади) прудов от мусора, в том числе крупногабаритного, препятствующего свободному протоку воды. Также проведут очистку береговой линии от мусора. Осуществят сводку кустарника и удаление аварийных деревьев, препятствующих свободному протоку воды, удалят водную растительность.

Работы будут осуществлены с использованием специальной техники и инструментов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.