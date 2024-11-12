10 тыс предпринимателей Подмосковья воспользовались услугами инвестпортала

Количество зарегистрированных пользователей на инвестиционном портале Московской области достигло 10 тыс. человек. Через инвестпортал авторизованные пользователи могут получить обратную связь по вопросам ведения предпринимательской деятельности в регионе. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Очередной важный рубеж развития преодолел инвестиционный портал Подмосковья. Количество зарегистрированных пользователей портала превысило 10 тыс. человек. Учитывая, что Мининвест постоянно работает над развитием этой экосистемы для бизнеса, мы ожидаем дальнейшего роста активности наших предпринимателей на инвестпортале», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Инвестиционный портал Московской области — единая информационная площадка для предпринимателей. Здесь собрана актуальная информация о регионе, об инвестиционных возможностях, а также о мерах господдержки бизнеса. Зарегистрированные пользователи получают возможность через ивнестпортал подать заявку на получение мер поддержки, заявку на подбор участка или помещения для бизнеса, заявку на получение госуслуг для бизнеса.

Инвестиционный портал Московской области обновляется с учетом актуальных запросов предпринимателей. В частности, в данный момент ведутся работы по редизайну портала для повышения удобства и информативности. Вносимые изменения основаны на запросах и замечаниях предпринимателей, которые были собраны за счет обратной связи с бизнесом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.