10 тонн гуманитарной помощи отправили химкинские спасатели в зону СВО

Удалось собрать рекордные 10 тонн предметов первой необходимости. Гуманитарный груз будет доставлен в Ровеньки, Новопсков, Старобельск, Северодонецк, Рубежное, Донецк, Горловка, Артемовск, Енакиево, Луганск, Дебальцево, Кременная.

Участие в сборе гуманитарной помощи приняли общественные организации, волонтёры и неравнодушные жители Химок, а также жители Москвы и других городов Подмосковья.

Помогают всем, кто просит о помощи: гуманитарные грузы собирают как для боевых подразделений и госпиталей, так и для мирного населения, оказавшегося в тяжёлой ситуации, социальным общежитиям, семьям с маленькими детьми, домам престарелых, интернатам для инвалидов и многим другим. Машины с гуманитарной помощью сотрудники «ХимСпас» отправляют с самого начала СВО 1-2 раза в месяц.

«Не только химчане, но и жители соседних городов по зову сердца поддерживают российских солдат и офицеров, направляя гуманитарную помощь и внося свой вклад в общую победу. Мы, конечно, говорим огромное спасибо главе городского округа Химки за то, что предоставил машину, за то, что с самого начала он небезучастен и действительно участвует в проблемах наших бойцов. С самого начала СВО нам активно помогала группа „Летите бабочки“, ресурсный региональный центр „Волонтеры Подмосковья“, организации „Материнский покров“ при храме Александра Невского и на базе МБУ „ХимСпас“, центр помощи „Семья навсегда“, БАНО „Золотые руки ангела“, ПФК „Зодчий“ и многие другие. Каждый, кто участвует в данной акции, хочет помочь бойцам преодолеть трудности военной обстановки и быта. Мы надеемся, что переданный груз поможет хоть немного облегчить ребятам сложные условия, согреть их, чтобы они почувствовали, что все их поддерживают и верят в них, в нашу победу. Мы просто не можем остаться в стороне», — сообщил сотрудник МБУ «ХимСпас» Георгий Осипов.

«Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.