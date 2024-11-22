10 новых детских площадок построили в Кашире

В городском округе Кашира активно проводятся мероприятия по благоустройству и развитию инфраструктуры в рамках проекта «Формирование современной комфортной городской среды». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В рамках замены и модернизации закончено строительство новых детских игровых площадок по 10 адресам:

Советский проспект, д. 7;

ул. Садовая, между д. д. 39/2 и 39/3;

ул. Московская, д. 13;

ул. 8 Марта, д. 37;

мкр. Ожерелье, Плодолесопитомник ул. Новая, д. д. 4, 6. Новая д. 8;

д. Лиды, ул. Иваньковское шоссе, д. д. 10, 12;

д. Кокино, у Садовая, д. д. 25, 27, 23, 31;

д. Топканово, ул. Новая, д. д. 3, 4, 5.

Все новые игровые комплексы установлены с учетом современных требований к безопасности и оснащению — они оборудованы ударопоглощающим резиновым покрытием, безопасными и удобными игровыми элементами, предназначенными для физического и интеллектуального развития детей разных возрастов. Кроме того, на территории детских площадок установлены лавочки и урны.

«Прогулка на хорошо оборудованной детской площадке — это и физическое развитие малыша, и закаливание, и первые навыки общения и взаимодействия с другими детьми. Яркие и красивые качели, карусели, лабиринты — все это делает наших детей здоровыми, дарит им радость и возможность становиться ловкими и сильными. В последнее время уделяется большое внимание безопасности детских игровых комплексов. Если раньше качели могли травмировать ребенка, то теперь таких нет — их везде заменили. На большинстве площадок — прорезиненное покрытие, которое не позволяет ребенку пораниться при падении. Если какое-то оборудование выходит из строя, его перевязывают ленточкой и вешают табличку с указанием сроков, когда приведут в порядок», — сказала местная жительница Екатерина.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.