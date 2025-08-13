10 мотоциклов передал депутат ГД Панин военнослужащим из Павловского Посада

Накануне Павлово-Посадский округ получил значимую поддержку от депутата Госдумы Геннадия Панина. Благодаря его инициативе, военнослужащим из Павлово-Посадского округа передано 10 современных мотоциклов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Эта техника станет надежным подспорьем для бойцов, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции» — отметил председатель Совета депутатов Павлово-Посадского городского округа Роман Игоревич Тикунов.

В разгрузке грузовика с мотоциклами участвовали демобилизованные и находящиеся в отпуске бойцы СВО. Их готовность помочь — яркий пример сплоченности и взаимовыручки, которыми всегда славилась наша земля.

«От всей души благодарю Геннадия Олеговича за внимание к нуждам военнослужащих и патриотизм. И конечно — низкий поклон нашим бойцам, чьи сердца всегда остаются с родным округом. Такие моменты напоминают: мы едины и сильны, когда поддерживаем друг друга», — сказал глава округа Денис Олегович Семенов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.

В регионе продолжается набор на контрактную службу. Подробнее — на сайте контрактмо.рф.