10 марта: какой сегодня праздник, что было в этот день

10 марта 2025 года отмечают День архивов в России, праздник Тараса Бессонного. Также в эту дату американский бизнесмен Элмон Строуджер запатентовал первую автоматическую телефонную станцию, и в Китае запретили рабство.

День архивов в России

Неофициальный праздник создала еще в 2003 году Федеральная архивная служба РФ. Дату выбрали не случайно. 10 марта 1720 года Петр I подписал первый в стране государственный акт под названием «Генеральный регламент или устав».

Документ рассказывал про основы организации госуправления в государстве. Также во всех госорганах власти появились архивы. Помимо этого, учредили госдолжность архивариуса, который собирал документы.

Праздник Тараса Бессонного

В этот день вспоминают Святого Тарасия — патриарха Константинопольского. Он жил в конце VIII-начале IX века.

Святой Тарасий был очень добрым человеком. Он помогал бедным людям, сиротам, успокаивал тех, кто скорбит. Также мужчина защищал обиженных.

На Руси считали, что святой оказывает помощь в борьбе с лихорадкой. Болезнь в то время изображали, как существо, которое похоже на демона.

Считалось, что 10 марта обязательно нужно помолиться Тарасию. В противном случае, у человека начнется лихорадка, он уснет, а демон проникнет внутрь.

Еще, согласно приметам, 10 марта лучше до полуночи не ложиться спать, а ждать, пока наступит 11 марта. Также не рекомендовалось смотреть с улицы в окно.

Элмон Строуджер запатентовал первую автоматическую телефонную станцию

Предприниматель из американского города Канзас-Сити Элмон Строуджер 10 марта 1889 года получил патент на автоматическую телефонную станцию. Он считается «отцом всех АТС».

До появления разработки всем приходилось звонить через телефонистов. Однако устройство Стоуджера дало возможность миновать эту процедуру. АТС предпринимателя начали массово распространяться в 1892 году.

Запрет рабства в Китае

В этой стране работорговля была очень развита. Невольные люди в стране появились за 12 веков до нашей эры.

В Китае на законодательном уровне регулировали правила взаимодействия с рабами. Так, там нельзя было безнаказанно убить невольного человека. Еще рабам разрешили иметь семью.

Однако 10 марта 1910 года рабство в Китае запретили.

Именины

Сегодня именины у Александра, Евгения, Антона, Николая, Тараса и Федора.