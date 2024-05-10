10 мая: какой сегодня праздник, что было в этот день

Ежегодно 10 мая отмечается День девяти жизней и День основания Российской книжной палаты. Также в этот день празднуют День чистой комнаты.

День девяти жизней

Ежегодно 10 мая отмечается День девяти жизней. Он означает обновление жизни человека, ее начало с чистого листа.

Данный праздник имеет много метафор. Одна из них связана с девятью жизнями у кошки.

Считается, что в этот день люди очищают свою жизнь, начинают новые дела.

День основания Российской книжной палаты

В 1917 году в Петрограде постановлением Временного правительства было создано библиографическое учреждение «Российская книжная палата» — первое в мире госучреждение, организованное специально для регистрации произведений печати.

Основными функциями учреждения были регистрация всей текущей печати в стране, а также типографий, литографий.

В 1920 году палата была переведена в Москву и реорганизована в Российскую центральную книжную палату, а в 1936 году — во Всесоюзную книжную палату.

День чистой комнаты

Этот неофициальный праздник отмечают ежегодно 10 мая. Он пропагандирует стремление к чистоте в местах проживания и побуждает не лениться хотя бы периодически, чтобы создавать комфортные и гигиенические условия жизни для человека и его семьи.

Это хороший день, чтобы заняться уборкой в доме или квартире, выбросить все старое и ненужное.

Именины

Сегодня именины празднуют Анастасия, Георгий, Иван, Иларион, Мария, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей и Степан.