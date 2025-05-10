10 мая: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня можно прогуляться в парке в честь Всемирного дня движения для здоровья, или посетить танцкласс в честь Всемирного дня танца живота, или сделать уборку дома, празднуя День чистой комнаты.

Всемирный день движения для здоровья

В РФ его еще называют Днем ЗОЖника. Праздник был учрежден по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и отмечается с 2003 года. Главная цель этого дня — повышение уровня информированности людей о пользе движения и активного образа жизни, привлечение большего числа человек к регулярным занятиям физкультурой и пропаганда здорового образа жизни.

При этом важно знать, что физическая активность — это любое движение от ежедневного хождения по ступенькам лестницы и прогулок в парке до тренировок в спортзале.

Всемирный день мигрирующих птиц

Изначально эта международная дата отмечалась в мае, а с 2018 года проводится два раза в год — во вторую субботу в мае и в октябре. Весной в 2025 году она выпадает на 10 мая.

Целью праздника является расширение знаний людей о мигрирующих птицах, их местах обитания и путях передвижения. Праздник был создан в результате подписания в 1906 году международной конвенции по охране птиц. Россия присоединилась к конвенции в 1927 году.

Традиционно в этот день проходят различные мероприятия. Среди них фестивали птиц, образовательные и просветительские программы, наблюдения за птицами под руководством специалистов, экскурсии. Все мероприятия направлены на сохранение мест обитания мигрирующих птиц по всему миру.

Всемирный день справедливой торговли

Он отмечается во вторую субботу мая. Праздник проводится под руководством Всемирной организации справедливой торговли. Благодаря этому дню около 355 коллективов производителей и организаций могут заявить о своем участии в справедливой торговле.

В этот день проводят семинары, выставки, конференции, на которых пропагандируют принципы справедливой торговли по международным стандартам. Кроме того, задача таких мероприятий — сформировать отрицательное отношение к рабскому труду, привлечь внимание к экологическим условиям производства.

В целом весь май считается месяцем справедливой торговли.

Всемирный день танца живота

Его празднуют ежегодно во вторую субботу мая. Сегодня танец живота является визитной карточкой многих стран Востока.

Искусство танца живота практикуется во многих различных вариантах по всему миру. Праздник был создан, чтобы отметить все, что связано с этим танцевальным стилем, символизирующим чувственность и сексуальность.

Необычное название танец получил неслучайно. В нем танцовщицы используют живот для выполнения сложных движений, а их ослепительные костюмы еще больше подчеркивают эту часть тела.

День девяти жизней

Он означает обновление жизни человека, ее начало с чистого листа. Данный праздник имеет много метафор. Одна из них связана с девятью жизнями у кошки.

Считается, что в этот день люди очищают свою жизнь, начинают новые дела.

День чистой комнаты

Этот неофициальный праздник отмечают ежегодно 10 мая. Он пропагандирует стремление к чистоте в местах проживания и побуждает не лениться хотя бы периодически, чтобы создавать комфортные и гигиенические условия жизни для человека и его семьи.

Это хороший день, чтобы заняться уборкой в доме или квартире, выбросить все старое и ненужное.

Открытие первой Государственной думы России

116 лет назад в России прошло открытие первой Государственной думы страны. Госдума являла собой нижнюю палату, а в качестве верхней палаты выступал действовавший при царе с 1810 года высший законосовещательный орган — Государственный совет.

Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка», которым была учреждена Госдума как законодательно-представительный орган, император Николай II подписал осенью 1905 года.

Первая Госдума работала всего 72 дня, она провела одну сессию.

Основана Российская книжная палата

В 1917 году в Петрограде постановлением Временного правительства было создано библиографическое учреждение «Российская книжная палата» — первое в мире госучреждение, появившееся специально для регистрации произведений печати.

Основными функциями учреждения были определены: регистрация всей текущей печати в России, а также типографий, литографий и иных таких заведений, образование книжного фонда для снабжения госучреждений и книгохранилищ всеми выходящими печатными произведениями в стране.

В 1920 году палата была переведена в Москву и реорганизована в Российскую центральную книжную палату, а в 1936 году — во Всесоюзную книжную палату.

День рождения телеведущего, знатока Александра Друзя

Александр Друзь родился в 1955 году в Ленинграде. После школы он поступил в Индустриально-педагогический техникум, который окончил в 1975 году, а в 1980 году — институт инженеров железнодорожного транспорта им. академика Образцова по специальности «ЭВМ».

В первый раз телезрители увидели Друзя в телепередаче «Что? Где? Когда?» в 1981 году. С того времени он участвует в игре интеллектуального клуба. В 1995 году он был избран первым магистром в истории телеигры.

День рождения телеведущего Владислава Листьева

Он родился в 1956 году в Москве. Окончил школу-интернат спортивного профиля (кандидат в мастера спорта по легкой атлетике), работал инструктором по физкультуре спортивного общества «Спартак», служил в Таманской гвардейской дивизии. Также Листьев закончил международное отделение факультета журналистики МГУ.

С 1982 года он работал редактором радиовещания на зарубежные страны главной редакции пропаганды Гостелерадио СССР, затем в молодежной редакции Центрального Телевидения.

Вместе с коллегами Листьев основал телекомпанию «ВИД», которая делала телепрограммы для Первого канала. С 1993 года он был президентом телекомпании. В 1995 году он перешел из «ВИДа» на ОРТ, где занял пост гендиректора.

Листьева убили в подъезде собственного дома в 1995 году. Он похоронен на Ваганьковском кладбище в столице.

Именины

Сегодня именины празднуют Анастасия, Георгий, Иван, Иларион, Мария, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей и Степан.