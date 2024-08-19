10 лавочек-навигаторов появились в Наро-Фоминском лесничестве в 2024 году

10 новых лавочек-навигаторов появились в Наро-Фоминском лесничестве с начала летнего сезона. Малые архитектурные формы придумали и создали своими руками из валежника сотрудники участковых лесничеств. На лавочках нанесены указатели направления и расстояния до ближайших населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Выйдя к такому навигатору, заблудившийся человек может определить, в каком направлении ему стоит продолжать свой путь. А при обращении в экстренные службы достаточно сообщить о выходе к лавочке, и лесничие оперативно найдут заблудившегося.

Уникальные изделия становятся еще одним из важных ориентиров в незнакомой местности, помимо линий электропередач и просек, речек и тропинок, квартальных и деляночных столбов.

Лесничие надеются, что в этот ягодно-грибной сезон любители лесных даров в наших лесах не заблудятся и найдут выход из леса благодаря ориентированным лавочкам-навигаторам.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.