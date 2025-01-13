10-классники одной из школ Талдома помогают плести маскировочные сети для СВО

Ученики 10 класса МОУ Запрудненской СОШ 1 Талдомского округа пришли на помощь взрослым волонтерам. В рамках акции «Своих не бросаем!» активисты школы помогают плести маскировочные сети для участников СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Техника плетения маскировочной сети несложная, но трудоемкая. Чтобы сделать шестиметровое полотно, потребуется не один день. Изготавливая защитное покрывало, ребята стараются хоть как-то помочь бойцам на передовой. Они признаются, что ради этого и после уроков остаться несложно.

Маскировочные сети — важный элемент военного снаряжения. Они помогают нашим бойцам спасти жизни.

Ученики рассказали, что такие сети помогут военным скрыть от глаз противника технику, инженерные сооружения и места укрытия самих бойцов. Каждый, кто плетет сети, верит, что они помогут сохранить чью-то жизнь.

Приобщаются к помощи участникам спецоперации взрослые, подростки, дети, и все это для того, чтобы любым способом помочь военнослужащим РФ одержать победу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большое количество муниципалитетов очень добросовестно ведет работу по всему, что связано со специальной военной операцией.

«Это важно. Я хочу поблагодарить эти территории, которые находятся в зеленой зоне», — сказал Воробьев.