10 юным жителям Серпухова вручили паспорта РФ в преддверии Дня города

сегодня в 19:41

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко поздравил ребят вместе с депутатом Мособлдумы Татьяной Карзубовой, председателем окружного совета депутатов Михаилом Шульгой и священником Серпуховского благочиния, настоятелем Сретенского храма Алексеем Спигиным. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Достижения подрастающего поколения — это уверенный шаг в будущее муниципалитета. Среди молодежи есть победители всероссийских и международных олимпиад, творческих и экологических конкурсов, спортсмены и волонтеры.

Символично, что серпуховичи получили свой первый главный документ среди экспонатов, отражающих достижения предшественников и современных деятелей искусства. После церемонии ребята посетили экскурсию СИХМа.

«Пусть в вашей жизни будет много верных друзей и добрых свершений. Уважайте окружающих, берегите традиции малой родины и всегда помните о тех, кто вас воспитал — о родных, учителях, наставниках», — сказал глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.