10 юным жителям Долгопрудного торжественно вручили паспорта РФ

сегодня в 18:35

Во вторник в ДК «Вперед» округа Долгопрудный прошла торжественная церемония вручения паспортов. Первый взрослый документ получили 10 подростков, сообщает пресс-служба администрации округа.

С важным событием в жизни ребят поздравили заместитель главы округа Долгопрудный Егор Бунтин и председатель Совета депутатов округа Дмитрий Балабанов.

Они пожелали юным горожанам успехов на пути во взрослую жизнь, а также призвали ребят с гордостью нести звание гражданина РФ.

Детям вместе с паспортом были вручены брошюра с текстом Конституции РФ и сувениры с символикой Долгопрудного. Для всех прозвучала песня о Родине.

В этом году в Долгопрудном прошло 7 торжественных церемоний, на которых паспорта были вручены 103 ребятам.

При подаче документов в МФЦ подросток заполняет анкету, в которой указывает свое согласие или отказ от получения документа в торжественной обстановке. По телефону, указанному в анкете, сотрудники МФЦ сообщают заблаговременно о времени и месте церемонии.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.