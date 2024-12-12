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10 юных жителей Солнечногорска в День Конституции получили свои первые паспорта

Торжественное вручение паспортов, приуроченное ко Дню Конституции, провели в Доме культуры «Выстрел». 10 учеников из школ округа, которым исполнилось 14 лет, получили свой первый документ гражданина РФ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В церемонии приняли участие глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков, депутат совета депутатов Марина Веремеенко, почетный гражданин Солнечногорска Сергей Волошнюк и начальник отделения по паспортной работе ОВМ ОМВД России по округу Солнечногорск подполковник полиции Анастасия Женжеруха.

«Все ребята хорошо учатся, имеют достижения в спорте, некоторые даже уже подрабатывают. Рассказали им о необходимости бережного отношения к своему документу, соблюдения законодательства и о возможностях, которые открываются перед ними после получения паспорта», — отметил глава округа Солнечногорск Константин Михальков.

В завершение мероприятия участники получили памятные подарки и открытки.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.