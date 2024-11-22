10 юных жителей Лобни получили первые паспорта

Глава городского округа Лобня Анны Кротова вручила паспорта юным жителям муниципалитета. На этот раз главный документ гражданина получили десять юношей и девушек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Искренне поздравляю ребят с этим знаменательным событием! Уверена, что совсем скоро каждый из них внесет свой вклад в развитие родного города, нашей страны», — отметила Анна Кротова в своем телеграмм-канале.

Церемония вручения паспортов прошла в музее истории города Лобня. После торжественной части юные граждане познакомились с экспозицией выставочного зала и узнали много нового об истории родного края.

Получение первых паспортов из рук главы стало в Лобне традиционным. Ежегодно в нем участвуют десятки ребят. Мероприятие проводится один раз в месяц. На него приглашают юношей и девушек, достигших 14-летия и получающих документ впервые.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.