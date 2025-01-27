10 юных мытищинцев получили первые паспорта

Торжественное вручение паспортов в рамках Всероссийской акции «Мы — граждане России» состоялось в администрации городского округа Мытищи. Десять юношей и девушек получили главный документ гражданина Российской Федерации, сообщает пресс-служба администрации округа.

Мероприятие было посвящено празднованию Дня российского студенчества. И это символично, ведь относительно скоро многие из ребят попрощаются со школой, со своими учителями, одноклассниками и окунутся в студенческую жизнь.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая, поздравляя ребят, отметила, что получение паспорта — новая ступень в их жизни, ведь теперь у них появилось больше обязанностей и прав. Она пожелала им мечтать и идти к своим целям. Поддержать детей пришли их родители, братья и сестры.

Варвара Шпиндлер призналась, что было очень волнительно получать свой главный документ, но благодаря папе, который был рядом с ней, она справилась. Варя учится в школе № 6, занимается танцами и актерским мастерством. «Горжусь тем, что я гражданин Российской Федерации, — отметила девушка. — Теперь у меня больше ответственности перед моей страной».

София Ионова тоже ученица школы № 6, углубленно изучает физику и математику, увлекается чтением и изучением языков. «После получения паспорта я стала чувствовать себя старше и серьезнее», — поделилась впечатлениями после торжественного мероприятия девушка.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.