10 января: какой сегодня праздник, что было в этот день

В эту дату отмечают День соавторов, День инженера-механика ВМФ России, Домочадцев день или Рождественский мясоед, а также День благодарности комнатным растениям.

День соавторов

Начиная с этого года по инициативе писателей и секции «Драмматика» Союза литераторов РФ отмечается день соавторов. Именно в этот день в 1958 году подписали в печать журнал «Техника-молодежи» с первым совместным произведением братьев Стругацких — повестью «Извне».

Самый интересный случай соавторства в мире искусства — это картина Ивана Шишкина «Утро в сосновом лесу». Соавтором художника стал его приятель Константин Савицкий. Именно он написал портреты медведицы и троих медвежат.

День инженера-механика ВМФ России

Праздничная дата в честь инженеров-механиков Военно-морского флота России была установлена в 1996 году. История службы началась в середине XIX века в момент перехода из эпохи парусного в эпоху парового флота. Указом императора Николая I 10 января 1855 года был образован Корпус инженеров-механиков морского ведомства.

Сегодня система подготовки инженеров-механиков наполнена традициями. Она развивается с учетом разработок в области энергетики. Подвиги многих инженеров до сих пор бережно хранятся в истории флота ВМФ.

Домочадцев день (Рождественский мясоед)

Этот день не был праздничным для православных христиан, однако 10 января (28 декабря по старому стилю) разрешалось употреблять мясо после рождественского поста. Также это связано с тем, что в начале января было принято забивать скотину. Домочадцевым днем его называли, потому что вся семья собиралась за столом.

Также в это время начиналась пора свадеб. Именно в этот день семьи накрывали для молодых богатый стол. Мясоед был долгим, поэтому времени для гуляний и празднований хватало.

День благодарности комнатным растениям

Дата отмечается ежегодно 10 января. Это лучший день купить комнатное растение и вспомнить, какие они красивые. Праздник учредило Международное общество садоводов, чтобы напомнить о важности цветов.

Растения не только служат декором, но и положительно влияют на эмоциональное состояние. Комнатные цветы удаляют из воздуха до 87% органических соединений, очищают его. Многие любители растений в этот день делятся фотографиями своих цветов.

Именины

Симон, Петр, Николай, Леонид, Игнат, Ефим, Аркадий, Александр, Агата.