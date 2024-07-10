10 июля: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня отмечаются День победы русской армии над шведами в Полтавском сражении, День Николы Теслы, а православные празднуют обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского.

День победы русской армии над шведами в Полтавском сражении

День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении называют еще Днем воинской славы России.

Полтавская битва стала решающим фрагментом Великой Северной войны 1709 года. Ее участниками были русская армия Петра I и шведская армия Карла XII. Победу одержали русские военные. Шведы потеряли более 9 тыс. человек и 19 тыс. пленными. Карла XII ранили, ему удалось скрыться на территории Османской империи. Военное могущество шведов подорвали.

Такая победа стала переломом в Северной войне в пользу России, определила ее исход. Господство Швеции в качестве главной военной европейской силы завершилось.

В 1710 году в Санкт-Петербурге в честь победы в Полтавской битве по указу Петра возвели Сампсониевскую церковь.

Празднование в честь обретения мощей преподобного Амвросия Оптинского

Александр Гренков, будущий отец Амвросий, родился в ноябре 1812 года в духовной семье села Большие Липовицы Тамбовской епархии. В последнем классе семинарии он перенес опасную болезнь и дал обет постричься в монахи в случае выздоровления.

Осенью 1839 года он прибыл в Оптину Пустынь. Вскоре принял постриг и был наречен Амвросием, в память святителя Медиоланского, затем был рукоположен в иеродьякона и, позднее, во иеромонаха.

После кончины в 1891 году старец Амвросий являлся многим людям в разных концах страны, исцеляя больных, помогая страждущим. Святость его жизни явлена в деятельной любви к ближним, и православные всегда отвечали ему глубоким почитанием.

В 1988 году на Поместном соборе Русской православной церкви преподобный Амвросий был причислен к лику святых угодников Божиих. Его мощи находятся во Введенском соборе Оптиной пустыни.

День Николы Теслы

Отмечается ежегодно 10 июля в день рождения всемирно известного физика, инженера и изобретателя в области радиотехники и электротехники. Пока праздник не имеет официального статуса.

За 86 лет жизни Никола Тесла получил сотни патентов на изобретения, провел множество лекций, прожил в нескольких странах и ввязался в научный «бой» с главным конкурентом — Томасом Эдисоном.

Намного опередив свой век, он занимался исследованиями переменного тока, магнитного поля. Мачтовая антенна также была изобретена именно им.

Имя ученого обросло множеством мифов и слухов еще при жизни, а после смерти их стало еще больше. Так, в падении Тунгусского метеорита и знаменитом «Филадельфийском эксперименте» обвиняют именно Теслу. Кроме того, множатся слухи о электромобиле и лучевом оружии Теслы.

День рождения оперного певца Сергея Лемешева

Лемешев родился в 1902 году в селе Старое Князево Тверской губернии в крестьянской семье. Он пришел в большое искусство в первые послереволюционные годы, когда тяга простых людей к прежде недоступным в силу социального происхождения сферам была очень высока.

У Лемешева счастливо совпали три компонента — безусловный талант, целеустремленность и везение на встречи с людьми неравнодушными, понимающими.

Он окончил Московскую консерваторию в 1925 году и дебютировал в Свердловском оперном театре, а в 1931–1965 годах являлся солистом Большого театра СССР.

Всего Лемешевым спето свыше 30 различных партий. Среди лучших можно отметить партию Ленского, исполненную им более 500 раз и очень любимую самим певцом.

Принято постановление «О Генеральном плане реконструкции Москвы»

10 июля 1935 года приняли Генеральный план социалистической реконструкции Москвы. Его разработали в специальных комиссиях под руководством академиков архитектуры. По плану важно было подготовить новые широкие транспортные магистрали, расширить те, которые уже есть, построить новые мосты, метро и озеленить город.

Осуществлению сталинского генплана помешала Великая Отечественная война. Однако часть плана все же реализовали, что было видно в послевоенной Москве.

В плане рассматривали идеологический и градостроительный образ новой Москвы, чтобы она стала столицей мировой утопии.

Именины

В этот день именины отмечают Александр Владимир, Георгий, Иван, Мартин, Петр и Самсон.