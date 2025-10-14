Агентство будет выбирать из 100 финалистов, которые уже прошли два этапа отбора — оценку экспертов и голосование общественности. Специалисты АСИ сообщили, что будут определять победителей по критериям перспективности и проработанности представленных инициатив. Лауреаты этой специальной категории смогут рассчитывать на целевую помощь со стороны агентства.

Глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева заявила, что именно конкретные люди становятся движущей силой перемен в стране. По ее словам, идеи отдельных граждан находятся в основе важнейших преобразований в обществе и государстве. Руководитель АСИ подчеркнула, что такие инициативные люди способны вдохновить целые коллективы на реализацию инновационных проектов, улучшающих благосостояние населения, меняющих окружающее пространство и обеспечивающих технологический скачок. Чупшева также отметила, что главная цель — создать условия для роста и расширения подобных инициатив.

В конкурсе на премию могут участвовать все совершеннолетние граждане России. Прием заявок продлится до 16 октября. Организаторы предлагают побороться за победу в 10 различных категориях, среди которых служение и созидание, научно-технологическое направление, экологическая сфера, спортивное и уличное творчество, благотворительность, бизнес-инициативы, культурная деятельность, медийная индустрия, образовательные проекты и помощь участникам специальной военной операции.

Победителей наградят на торжественной церемонии в ноябре 2025 года. Участники конкурса получат личное продвижение своих проектов, масштабную информационную поддержку от организаторов, возможность выступить в роли спикера или эксперта на крупных федеральных и международных площадках, а также смогут воспользоваться образовательными программами и ресурсами партнеров мероприятия.

