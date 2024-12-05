10-градусные морозы пришли в Московский регион минувшей ночью

Впервые с начала зимы температура воздуха в Московской области опустилась ниже отметки минус 10 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

В Солнечногорске ночью столбики термометров опустились до минус 10,4 градуса. Еще холоднее было на «полюсе холода» региона — в Черустях — там температура составила минус 11,5 градусов.

На базовой столичной метеостанции ВДНХ температура к 6 часам утра в четверг составила минус 5,4 градуса. Это самый низкий показатель с начала зимы, но 27 ноября в столице было холоднее — минус 5,8. Также в Строгине термометры показали минус 4,1 градуса, в Тушине — минус 5,3, в Новой Москве, в Михайловском, — минус 7,1.

Морозы в регион пришли ненадолго. В конце недели снова вернутся оттепели.