10 февраля: какой сегодня праздник, что было в этот день

10 февраля 2025 года отмечают День дипломатического работника в России, День угощения домового, а еще Международный день борьбы с эпилепсией.

День дипломатического работника в России

Дату отмечают с 2002 года — тогда 31 октября был учрежден профессиональный праздник дипломатов РФ. Он был посвящен 200-летию министерства иностранных дел России.

Некоторые считают, что День дипломатического работника в России следует отмечать 10 февраля. Именно в этот день в первый раз был упомянут в 1549 году Посольский приказ — первое внешнеполитическое ведомство страны.

При этом дипломатическая служба России существовала не одну сотню лет. Древнерусское государство с 9 века присутствовало на международной арене. В 17 веке страна активно вела внешнюю политику и имела дипломатические представительства в странах Европы.

Международный день борьбы с эпилепсией

Международный день борьбы с эпилепсией каждый год отмечают в разные даты. Он установлен на второй понедельник февраля и в 2025 году выпадает на 10 число.

Эпилепсия — довольно распространенное заболевание. Однако мало кто задумывается о том, насколько сложно людям живется с этим недугом.

Неофициальный день учредили для того, чтобы привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются больные эпилепсией. Также в эту дату повышают информированность общества о недуге.

День угощения домового — Велесичи, Кудесы

10 февраля отдают дань уважения домовым, которые, как считают некоторые люди, живут в их квартирах. В эту дату важно принести домовому угощенья. Например, оставить на ночь на кухне горшок с кашей или конфеты.

Считается, что если «угодить» домовому, то он продолжит хранить очаг с тем же трепетом, что и раньше. Однако, если оставить его без еды, то он может стать злым духом и ополчиться против семьи.

Ефрем — сверчковый заступник

В церкви 10 февраля будут отдавать дань почтения Ефрему Сирину. Он был учителем церкви в далеком 4 веке. Мужчина занимался богословием, был поэтом. Еще он специализировался на толковании Святого писания.

Ефрема на Руси называли по-разному. Наиболее популярными кличками у него были запечник, прибаутник и сверчковый заступник.

Считалось, что 10 февраля нельзя убивать насекомых в доме. Также важно подмести пол с помощью веника из полыни.

Именины

В этот день именины у Владимира, Георгия, Ефрема, Игнатия, Леонтия, Ольги и Федора.