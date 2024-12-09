10 елочных базаров откроются в Коломне 15 декабря
Фото - © администрация Городского округа Коломна
Елочные базары в Коломне откроются в воскресенье, 15 декабря. В торговых точках, оформленных в стилистике проекта «Зима в Подмосковье», можно будет приобрести живые елки, сосны и хвойный лапник. Елочные базары разместятся в привычных для коломенцев местах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Находиться точки будут вблизи торговых комплексов и магазинов.
Расположатся елочные базары по адресам:
- ТРЦ «Кадо», пл. Восстания, д. 7;
- ТРЦ «Рио», ул. Октябрьской революции, д. 366;
- ТЦ «Глобус», пл. Советская, дом 8 — 2 точки;
- ТК «Голутвинский», ул. Октябрьской революции, д. 379;
- ТК «Радужный», ул. Московская, д. 18;
- ТК «Меридиан», ул. Октябрьской революции, д. 344;
- ул. Астахова, д. 11;
- ул. Октябрьской революции, д. 146;
- супермаркет «Да», ул. Подлипки-6, 245 А.
В официальных пунктах продаж новогодних деревьев вся продукция будет обеспечена сертификатами и документами, подтверждающими качество и разрешение на торговлю.
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