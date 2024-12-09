10 елочных базаров откроются в Коломне 15 декабря

Общество

Фото - © администрация Городского округа Коломна

Елочные базары в Коломне откроются в воскресенье, 15 декабря. В торговых точках, оформленных в стилистике проекта «Зима в Подмосковье», можно будет приобрести живые елки, сосны и хвойный лапник. Елочные базары разместятся в привычных для коломенцев местах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Находиться точки будут вблизи торговых комплексов и магазинов.

Расположатся елочные базары по адресам:

  • ТРЦ «Кадо», пл. Восстания, д. 7;
  • ТРЦ «Рио», ул. Октябрьской революции, д. 366;
  • ТЦ «Глобус», пл. Советская, дом 8 — 2 точки;
  • ТК «Голутвинский», ул. Октябрьской революции, д. 379;
  • ТК «Радужный», ул. Московская, д. 18;
  • ТК «Меридиан», ул. Октябрьской революции, д. 344;
  • ул. Астахова, д. 11;
  • ул. Октябрьской революции, д. 146;
  • супермаркет «Да», ул. Подлипки-6, 245 А.

В официальных пунктах продаж новогодних деревьев вся продукция будет обеспечена сертификатами и документами, подтверждающими качество и разрешение на торговлю.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.