10 елочных базаров откроются в Коломне 15 декабря

Елочные базары в Коломне откроются в воскресенье, 15 декабря. В торговых точках, оформленных в стилистике проекта «Зима в Подмосковье», можно будет приобрести живые елки, сосны и хвойный лапник. Елочные базары разместятся в привычных для коломенцев местах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Находиться точки будут вблизи торговых комплексов и магазинов.

Расположатся елочные базары по адресам:

ТРЦ «Кадо», пл. Восстания, д. 7;

ТРЦ «Рио», ул. Октябрьской революции, д. 366;

ТЦ «Глобус», пл. Советская, дом 8 — 2 точки;

ТК «Голутвинский», ул. Октябрьской революции, д. 379;

ТК «Радужный», ул. Московская, д. 18;

ТК «Меридиан», ул. Октябрьской революции, д. 344;

ул. Астахова, д. 11;

ул. Октябрьской революции, д. 146;

супермаркет «Да», ул. Подлипки-6, 245 А.

В официальных пунктах продаж новогодних деревьев вся продукция будет обеспечена сертификатами и документами, подтверждающими качество и разрешение на торговлю.

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