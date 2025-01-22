10 дворовых территорий благоустроят в Королеве в 2025 году

Каждый год в Королеве проходят работы по обновлению дворовых территорий. В 2025 году в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» запланировано комплексное благоустройство ряда дворовых территорий, сообщает пресс-служба администрации округа.

Дворы находятся по следующим адресам:

ул. Тихомировой, дом № 2/23, дом № 4; ул. Большая Комитетская, дом № 25, дом № 27;

ул. Болдырева, дом № 10, дом № 12, дом № 14; ул. Циолковского, дом № 27, дом № 29;

ул. Исаева, дома № 7, 9;

ул. Толстого, дома № 4А, 4, 6;

Октябрьский бульвар, дом № 41; ул. Суворова, дом № 17Б;

ул. М. М. Глинкина, дом № 2/9, дом № 4;

ул. М. М. Глинкина, дом № 10, дом № 12/10;

ул. М. М. Глинкина, дом № 7/8;

ул. Суворова, дома № 13, 15, 15А;

ул. Комсомольская, дома № 3, 4, 5, 6.

Рабочие полностью заменят асфальт на проезжей части, тротуаре, установят новый бордюрный камень и сделают удобные подходы к подъездам. Кроме того, оборудуют дополнительные парковочные места, а также на территориях, где необходимо, проведут дополнительное озеленение.

Начало работ запланировано на май текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.