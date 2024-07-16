10 домодедовских выпускников сдали ЕГЭ на высший балл

сегодня в 18:01

В Подмосковье 711 выпускников сдали экзамены на сто баллов, среди них 62 человека набрали два и более стобалльных результата, передает пресс-служба администрации городского округа Домодедово.

Отличные оценки получили и некоторые домодедовские школьники.

В этом году в Домодедово 9 стобалльников и 1 мультибалльник по ЕГЭ. Самые высокие результаты за экзамен показали ученики Домодедовской школы № 4 и Домодедовского лицея № 3.

Стобалльниками стали Вероника Верегина, Елизавета Колдина и Софья Ермалюк из школы № 4, Мариам Кулиева из Востряковского лицея № 1, Вероника Жучкова из школы № 2, Елизавета Козлова из лицея № 3, Кира Бордачева из школы № 7, Виталий Скирда из школы № 1, Алина Оксанич из гимназии № 5.

Варвара Кезина из лицея № 3 стала мультибалльницей, набрав по 100 баллов за русский и английский языки.

Традиционно самые высокие баллы набирают наши выпускники по гуманитарным предметам: по литературе и английскому языку — 3 стобалльника, русскому языку — 5.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.