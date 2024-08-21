10 автомобилей передали из Егорьевска в помощь жителям Курской области

Из Егорьевска в помощь бойцам специальной военной операции, а также пострадавшим жителям Курской области отправилась колонна из 10 автомобилей марки УАЗ Пикап, сообщили в администрации городского округа Егорьевск.

Их предоставил егорьевский Благотворительный фонд «Наша правда», который поддерживает военнослужащих поставками всего необходимого. С апреля прошлого года его силами из Егорьевска в зону СВО отправляются квадрокоптеры, тепловизеры, средства радиоэлектронной борьбы и предметы первой необходимости. Одним из первых «Наша правда» пришла на помощь пострадавшим в Курске.

«Такие фонды создаются при поддержке нашего президента Владимира Путина, Заместителя председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведева, но работают в них обычные люди, которые делают все, чтобы приблизить нашу победу. Поэтому всем нам также нужно сплотиться и в меру своих возможностей помогать бойцам», — отметил глава г. о. Егорьевск Дмитрий Викулов.

Фондом заключено соглашение о сотрудничестве с Всероссийской политической партией «Единая Россия». Волонтеры Молодой Гвардии поведут автомобили с гуманитарным грузом — медикаментами, продуктами питания и другими вещами в Курск. Молодогвардейцы отмечают — такие миссии — часть их жизни.

«Мы всегда там, где мы нужны», — говорит волонтер Андро Оболадзе. Он трудится в Молодой Гвардии уже 10 лет и рассказывает, что помощь мирным жителям в Крокус Сити Холл, Мариуполе и других точках уже стала частью его жизни. И когда поступила задача переправить автомобили в Курск, Андро, не задумываясь, стал одним из водителей.

«Мы сегодня поедем на этих автомобилях в Курск, там мы уже сформировали склад гуманитарной помощи, налажена логистика по пунктам временного размещения. Эти машины нам понадобятся и для эвакуации, наши ребята активно работают в этом направлении, и для снабжения пунктов временного размещения — сейчас их около 70-ти», — рассказал председатель ВОО «Молодая Гвардия „Единой России“.

Помощь бойцам отправляют не только благотворительные фонды, но также егорьевские предприятия, общественные организации и родные и близкие бойцов. Недавно из Егорьевска в зону проведения спецоперации отправился 57-й конвой — порядка 2,5 тонн груза. На мероприятии выступила мама военнослужащего, представитель Комитета семей воинов Отечества с благодарностью тем, кто помогает бойцам, и призывом принять участие в сборе помощи.

На церемонии отправки автомобилей также выступил заместитель руководителя Егорьевского местного отделения «Молодой Гвардии „Единой России“ Игорь Демянчук и участник специальной военной операции. Настоятель Александро-Невского Храма Сергий Кожевников совершил чин освящения автомобилей, и больной колонной под аплодисменты присутствующих они отправились в путь.

Сегодня, в День гуманитарной помощи, акцию «Доброе дело» проводят егорьевские волонтеры. Жители округа собирают канцелярские принадлежности для школьников Курской области. Три постоянных пункта сбора работают в МЦ «Маяк», ЦКиД «Пегас» и МФЦ и один, временный, разместили в этот день в сквере «60 лет Победы».



Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что детей из Курской области распределили в комфортные летние лагеря в Московской области.

«Был большой и очень оперативный запрос на эвакуацию, вывоз детей, которые оказались как раз в тех районах, которые были оккупированы. В этой связи силами „Мострансавто“, а также наших коллег <…> все эти дни занимались организацией, сбором детей и соответственно доставкой их в Подмосковье», — сказал Воробьев.

