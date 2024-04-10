10 апреля пожарная обстановка в лесах Подмосковья остается в норме

10 апреля в большей части Московской области прогнозируется I класс пожарной опасности, в Бородинском, Виноградовском и Егорьевском лесхозах — II класс, в Луховицком, Ступинском лесхозах и лесхозе «Русский лес» — III класс пожарной опасности.



11 апреля в большей части Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Луховицком, Подольском, Ступинском лесхозах и в лесхозе «Русский лес» — III класс пожарной опасности.



12 апреля в большей части Московской области прогнозируется II класс пожарной опасности, в Егорьевском, Луховицком, Подольском, Ступинском лесхозах и в лесхозе «Русский лес» — III класс пожарной опасности.



На сегодняшний и ближайшие дни ожидается повышение температуры воздуха до 18-19°C, а ночью — до 12-14°C. Синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Наши предки отмечали, что если к закату солнце становится крупным и красным — следующий день будет ясным.



Местных жителей и гостей просят соблюдать правила пожарной безопасности, не разжигать костры в неположенных местах, не сжигать мусор, не поджигать сухую траву, не бросать горящие спички и сигареты. За нарушение правил предусмотрены административные и уголовные наказания: — для физических лиц от 15 до 60 тыс. рублей, — для должностных лиц — от 30 до 110 тыс. рублей, — для юридических — от 100 тыс. до 2 млн рублей, — возможно лишение свободы на срок от 8 лет.



При обнаружении пожара просьба срочно сообщить об этом по горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» для вызова экстренных служб на территории России.



Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.