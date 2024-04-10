10 апреля: какой сегодня праздник, что было в этот день

В этот день в мире мусульмане отмечают Ураза-Байрам. Также празднуются День братьев и сестер и Международный день движения сопротивления. Еще можно наварить гречневой каши в честь дня этой крупы.

Ураза-Байрам

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В этом году мусульманский праздник выпал на 10 апреля. Его отмечают в первый день месяца Шавваль (Шаууаль). Это праздник разговения.

Для каждого верующего — это, в первую очередь, прощание с благословенными днями месяца Рамадан, когда для каждого мусульманина предоставлялась хорошая возможность вырасти духовно, усмирить страсти в пост, стремиться к благочестию, оказывать помощь нуждающимся.

В Ураза Байрам мусульманам предписывается предаваться настроению праздника, вкушая пищу и питье, поститься нельзя.

День братьев и сестер

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Традиция отмечать этот семейный праздник пошла из США. При этом история у него довольно печальная. Американка Клаудия Эварт очень тяжело переживала утрату родных брата и сестры, которых не стало в раннем детстве. Она решила организовать в память о них праздник и выбрала день рождения сестры — 10 апреля — в качестве даты.

Женщина призвала окружающих в этот день вспомнить о значимости братских и сестринских уз. Праздник впервые прошел в 1998 году и стал стремительно набирать популярность как в США, так и за пределами.

В этот день принято поздравлять братьев и сестер с праздником по телефону, встречаться и дарить друг другу подарки.

Международный день движения сопротивления

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10 апреля закреплено в календаре еще и как день, посвященный всем тем, кто противодействовал фашистам в годы Второй мировой войны на окуппированных Третьим рейхом территориях. К сопротивлению относят антифашистскую агитацию, издание подпольной литературы, забастовки, диверсии, партизанскую войну и восстания.

Наибольшую силу сопротивление набрало в СССР, Италии, Польше, Франции, Югославии, Болгарии и ряде других территорий.

Противодействие фашистскому режиму людей из разных стран способствовало завершению войны.

День гречки

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Это неофициальный праздник в честь одной из самых любимых круп в России — гречки. Причины выбора этой даты неизвестны, но, предполагается, что день выбран в Великий пост, так как именно тогда гречка становится одним из основных блюд.

Историки считают, что гречка появилась на Руси в VII веке благодаря греческим монахам, но индусы и другие народы начали использовать ее в пищу еще 4 тыс. лет назад.

Освобождение Одессы от немецко-фашистских захватчиков

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10 апреля 1944 года при активном участии партизан и подпольщиков войскам под командованием генерала армии Родиона Малиновского удалось освободить Одессу от немецко-фашистских захватчиков.

Освобождение города стало частью наступательной операции, проведенной войсками при содействии сил Черноморского флота 26 марта — 14 апреля 1944 года. Целью операции был разгром группировки противника между реками Южный Буг и Днестр, освобождение северо-западного побережья Черного моря и Одессы и выход на границу с Румынией.

Бои за город шли два дня. 10 апреля над зданием театра оперы и балета подняли советский флаг. Практически сразу же началось восстановление Одессы.

15 защитников Одессы были удостоены звания Героя Советского Союза.

Открытие музея космонавтики в Москве

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10 апреля 1981 года в Москве открыли Мемориальный музей космонавтики. Событие приурочили к 20-летию полета Юрия Гагарина в космос. Музей расположился в основании монумента «Покорители космоса» и стал одним из интереснейших в столице.

В музее хранится около 70 тыс. единиц экспонатов, при этом большая часть из них уникальные. Это образцы ракетно-космической техники, архивные документы, кино– и фотоматериалы, предметы нумизматики, филателии, филокартии и фалеристики, произведения искусства, отражающие тему исследования космического пространства.

Именины

В этот день именины отмечают Василий, Иван, Иларион, Илья, Николай и Степан.