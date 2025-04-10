10 апреля: какой сегодня праздник, что было в этот день

10 апреля отмечают День братьев и сестер и Международный день топ-менеджера

10 апреля 2025 года отмечают День братьев и сестер, Международный день топ-менеджера, праздник Иларион — выверни оглобли. Также в этот день в Англии 315 лет назад вступил в силу закон об авторском праве.

День братьев и сестер

Его отмечают каждый год 10 апреля. Неофициальный семейный праздник важен для тех людей, у которых есть брат или сестра.

Дату учредили, чтобы близкие люди могли укрепить свои узы. В этот день нужно встретиться с братом или сестрой. Если они живут в другом городе, то хотя бы созвониться, чтобы обменяться теплыми словами.

Международный день топ-менеджера

Неофициальный профессиональный праздник появился в 2009 году в Москве. Его создали, чтобы показать, — важна работа не только обычных сотрудников, но и руководителей. Причина в том, что от принятых топ-менеджерами решений напрямую зависит то, насколько успешным будет предприятие.

10 апреля 2025 года будет профессиональный праздник у всех руководителей. В эту дату важно помнить, что они выполняют важную работу, влияющую на эффективность их компании или организации.

Праздник Иларион — выверни оглобли

10 апреля 2025 года православные почитают память преподобного Илариона Нового, игумена Пеликитского. Он проживал в VIII веке.

Прозвищем Иларион обзавелся потому, что к 10 апреля обычно становилось довольно тепло. Снег переставал идти практически везде.

Если же снег долежал до 10 апреля, то затем быстро таял. Если это происходило, то необходимо было начинать выворачивать оглобли из саней, после чего убирать их на хранение.

В Англии вступил в силу закон об авторском праве

315 лет назад, 10 апреля 1710 года, в Англии заработал «Статут королевы Анны». Это первый в истории мира закон, регулирующий авторское право. Его именовали в честь властительницы страны королевы Анны. Назывался он Copyright Act 1710.

Документ был взял за основу при формировании законодательства в области авторских прав в Британии и Соединенных Штатах. В рамках него сочинитель мог продать право пользования собственной рукописью на 14 лет. Это увеличило объемы издательства книг.

Именины

Сегодня именины у Ивана, Ильи, Василия, Илариона, Николая и Степана.