10 500 руб за час: в США в моду вошла услуга чесания спины

сегодня в 17:47

Часовая сессия у профессионала стоит в среднем 10 500 рублей. Услуга позиционируется как антистресс-сервис. По информации FoxNews, в Голливуде работает компания, утверждающая, что таким образом можно улучшить эмоциональное состояние.

Клиентам предлагается сеанс, в ходе которого специалист деликатно почесывает спину, голову и шею. При желании возможны поглаживания волос. Обязательное условие — помыться перед сеансом.

Несмотря на высокую стоимость, услуга пользуется популярностью. Уже сформировалось немалое сообщество ценителей, готовых платить за этот необычный метод релаксации.

Причиной взрывного интереса специалисты называют вирусные видео, созданные мастерами, предлагающими услуги почесывания спины.