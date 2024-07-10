1 тыс просветительских мероприятий проведено в школьных лесничествах Подмосковья

В Подмосковье действуют 171 школьное лесничество, которые объединяют более 3 000 школьников. С начала года под руководством учителей и наставников-лесничих ребята приняли участие в 1 041 мероприятии просветительского характера на противопожарные, экологические и лесоводческие темы, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

«Ребята из школьных лесничеств участвуют в посадках молодого леса во время экологических акций: весенней «Лес будущего» и осенней «Наш лес. Посади свое дерево», а также помогают лесничим при проведении лесовосстановления. За полгода они посадили лесные культуры на площади 2,74 га, вырастили 175 саженцев, посадили 1643 дерева и кустарника на пришкольных территориях и в населенных пунктах.», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Школьники активно заботятся о чистоте подмосковных лесов, их силами очищено от захламления и бытового мусора 14,48 га.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.