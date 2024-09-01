1 сентября: какой сегодня праздник, что было в этот день

В эту дату отмечают День знаний, День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности, День озера Байкал и День любителей сериалов.

День знаний

Традиционный международный праздник, когда учащихся и их родителей ждет море волнений, кто-то идет в первый класс, а для кого-то это 1 сентября станет последним в школе, а новые двери откроет вуз или колледж. При этом до 1930-х годов точной даты Дня знаний не существовало. Она появилась в 1935 году в СССР.

Официально День знаний учредили Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1984 году. По сей день этот праздник отмечают все страны постсоветского пространства — Россия, Армения, Белоруссия, Молдавия, Казахстан, Украина, Туркменистан. Традиционно в этот день проводят торжественные линейки и уроки мира.

День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности

По-простому, речь о Дне нефтяника — профессиональный праздник представителей газовых и нефтяных специальностей. Он отмечается каждый год в первое воскресенье сентября. Праздник появился еще в советские времена — в 1965 году. Он связан с освоением нефтегазовых месторождений в Западной Сибири. Государственный статус он получил в 1980 году.

В этот день принято поздравлять буровиков, геологов, строителей, разработчиков, транспортников, технологов и всех, кто связал свою жизнь с газовой и нефтяной промышленностью. Часто эти люди рискуют своим здоровьем ради собственной профессии и комфорта россиян, поэтому они достойны внимания.

День озера Байкал в России

Бай-Куль — он же Байкал — в переводе с тюркского означает «богатое озеро». В 1999 году с целью усилить значение этого прекрасного природного явления учредили День Байкала, который отмечается каждое первое воскресенье сентября.

В наше время вокруг этой даты появились добрые традиции. Например, в Иркутске проводят фотовыставки, театрализованные представления и конкурсы. В течение всего года многие спортивные, культурные и научные мероприятия проходят под эгидой Дня Байкала. Во многих городах проходят экологические субботники и акции по уборке мусора.

Байкал — самое глубокое озеро мира, его средняя глубина — 730 метров. Самая большая известная впадина — 1637 метров, а площадь водного зеркала составляет 31,5 тыс. кв. м. По мнению ученых, возраст озера — 20–25 млн лет.

День любителей сериалов

Этот праздник в России предложил учредить онлайн-кинотеатр KION, потому что просмотр сериалов — одно из любимых занятий россиян, которое позволяет расслабиться. Дату отмечают в первое воскресенье сентября. В 2023 году праздник отметили впервые.

Традиции этого дня только начинают формироваться. В эту дату KION предлагает запускать премьеры. Первая из них стартует как раз в День любителей сериалов — «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным в главной роли.

Именины

Тимофей, Андрей, Николай, Фекла.