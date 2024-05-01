1 мая: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня по всему миру отмечают Праздник труда (Праздник весны и труда). Еще в этот день была выпущена первая почтовая марка и учреждена медаль «За оборону Москвы».

Праздник труда

1 мая во многих государствах отмечается праздник, который раньше назывался День международной солидарности трудящихся. Именно в этот день в 1886 году чикагские рабочие вышли на забастовку с требованием сократить рабочий день до 8 часов. Демонстрация закончилась кровопролитным столкновением с полицией.

Спустя 3 года Парижский конгресс II Интернационала принял решении о ежегодном проведении демонстраций рабочих 1 мая. Инициативу поддержали многие страны: Австро-Венгрия, Бельгия, Дания, Испания, Италия, Норвегия и другие.

Этот праздник долгое время носил революционный характер, но постепенно в некоторых странах взамен демонстраций под знаменами профсоюзов стали проводить народные гуляния и мирные шествия.

День глобальной любви

Он является проявлением любви к планете, друг к другу, к свободе, чтобы люди во всех странах могли жить с радостью в душе. Этот день учредил Фонд любви в 2004 году.

Праздник является призывом к мирному существованию между людьми всех наций, религий, мировоззрений к гармонии и безопасному существованию.

Учреждена медаль «За оборону Москвы»

1 мая 1944 года указом президиума Верховного совета СССР была учреждена медаль «За оборону Москвы», ее создали по эскизам художника Н. Москалева.

Битва за Москву стала одним из крупнейших и важнейших сражений в Великой Отечественной войне, определившим во многом ее исход. В кратчайшие сроки жители столицы и Подмосковья вместе с военными создали на подступах к городу противотанковые рвы, металлические ежи, лесные завалы, сделали все, чтобы не пустить врага в столицу.

Медаль «За оборону Москвы» вручали всем ее участникам: военным и гражданским, рабочим и медикам, партизанам Подмосковья. Если сам защитник погибал, медаль и удостоверение вручали его семье для сохранения памяти о его подвиге.

День рождения почтовой марки

В этот день в 1840 году на лондонском почтамте было оживленно: в продажу поступили первые в мире почтовые марки с портретом королевы Виктории. Черная стоила 1 пенни, синяя — 2 пенса. А с 6 мая марки разрешили наклеивать на конверты и использовать при пересылке писем.

Автором идеи был Роулэнд Хилл, в 1854 году ставший главным почтмейстером Британии. Ему же принадлежит работа по реформированию почты.

В России первые знаки почтовой оплаты были введены в 1845 году. Их называли «штемпельные куверты». Они предназначались для городской почты Санкт-Петербурга. Успех такого способа оплаты привел к выпуску в 1848 году штемпельных конвертов для общегосударственной почты.

Первые почтовые марки в России вышли в обращение в начале 1858 года.

День рождения писателя Виктора Астафьева

Он родился в 1924 году в селе Овсянка (сегодня Красноярский край). В детстве будущий писатель пережил несколько трагедий: отца посадили в тюрьму по ложному обвинению за вредительство, а мать в одной из поездок в тюрьму утонула. Отец после из заключения женился во второй раз.

Сам Астафьев оказался на улице, потом попал в детский дом. В 1942 году, отучившись в новосибирской школе пехоты, добровольцем отправился на фронт. В Польше в 1944 году он был контужен и конец войны встретил на Урале в Чусовом, где женился на Марии Корякиной. У них родилось трое детей.

В 1951 году в газете «Чусовской рабочий» опубликовали его повесть «Гражданский человек». А потом в этой газете он работал журналистом и писал репортажи, статьи и рассказы. В 1953 году вышла книга «До будущей весны». Среди читателей популярны его повести «Стародуб», «Последний поклон», «Царь-рыба», «Печальный детектив» и т. д.

Именины

В этот день именины празднуют Василий, Виктор, Виссарион, Ефим, Иван, Кузьма, Михаил, Тамара и Феликс.