1 июня: какой сегодня праздник, что было в этот день

В этот день отмечается Международный день защиты детей и Всемирный день родителей. С праздником можно поздравить служащих на Северном флоте ВМФ России, а также работников военно-транспортной авиации.

Международный день защиты детей

Ежегодно 1 июня во всем мире отмечается Международный день защиты детей. Он является одним из самых старых праздников международного уровня. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, которая проходила в Женеве.

Впервые международный день защиты детей был проведен 1 июня 1950 года. Именно с того времени он приобрел официальный международный статус. Данный праздник даже имеет свой флаг.

Так, на зеленом фоне, который символизирует рост, гармонию, свежесть и плодородие, вокруг знака Земли размещены стилизованные фигурки — красная, желтая, синяя, белая и черная. Эти человеческие фигурки символизируют разнообразие и терпимость.

Ежегодно ко дню защиты день во всем мире организуются праздничные мероприятия, конкурсы, мастер-классы, концерты и шоу. Также проводится много семейных мероприятий.

Всемирный день родителей

Цель праздника — напомнить жителям планеты об общечеловеческих ценностях, защитить и утвердить их как основу прочной и нравственной семьи. Ведь именно семья (в первую очередь — родители) несет ответственность за воспитание и защиту детей, за то, чтобы полное и гармоничное развитие их личности обязательно происходило в семейном окружении и в атмосфере счастья, любви и понимания.

Родители во всем мире являются основными воспитателями и учителями детей, готовя их к счастливой, полноценной и продуктивной жизни. Они являются ядром семьи и основой общины и общества. От родителей зависит здоровье детей и их успехи в учебе, спорте, жизни.

Всемирный день молока

Впервые этот праздник отметили в 2001 году по предложению Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Целью праздника является популяризация молочных продуктов среди общественности, а также информирование населения о деятельности, связанной с молочным производством. Молоко содержит в себе множество важных организму веществ таких, как кальций, магний, селен, рибофлавин, витамин B12 и пантотеновая кислота.

Считается, что в день молока принято готовить различные вкусные блюда из молочных продуктов. Конечно, важно учитывать ограничения по здоровью, связанные с употреблением молока.

День Северного флота ВМФ России

В России ежегодно 1 июня отмечается день Северного флота ВМФ. Дата была утверждена приказом Главнокомандующего ВМФ РФ от 25 мая 2014 года.

В мае 1937 года приказом народного комиссара обороны Северная морская флотилия была преобразована в Северный Флот.

Северный флот был и продолжает оставаться надежным оплотом России, её надеждой и гордостью. Он является межвидовым стратегическим объединением Вооруженных Сил Российской Федерации и предназначен для защиты национальных интересов России на арктическом направлении.

Ежегодно в этот день организуются торжественные митинги, а также парады кораблей. Также на кораблях поднимают Военно-морской флаг.

День военно-транспортной авиации РФ

Военно-транспортная авиация ведет с начала 1930-х годов, когда 1 июня 1931 года был сформирован опытный воздухо-десантный отряд в составе Ленинградского военного округа для обеспечения высадки либо выброски десантных частей, а еще перевозки материально-технической части, вооружения и продовольствия, иных грузов. Эту дату принято считать Днем рождения Военно-транспортной авиации.

Изначально она использовала для выполнения своих задач военные и гражданские самолеты, переоборудованные для этого.

В 2015 году Военно-транспортная авиация, как и все Военно-воздушные силы, вошла в состав Воздушно-космических Сил страны.

День создания правительственной связи РФ

1 июня 1931 года официально считается Днем создания правительственной связи в СССР. Именно тогда в стране была пущена в эксплуатацию своя сеть междугородной высокочастотной связи. Над ее созданием специалисты работали с 1928 года. Новый вид связи получил условное название «ВЧ-связь».

Необходимость создания спецсвязи для нужд госуправления была вызвана тем, что телеграфная и телефонная виды связи не могли обеспечить передаваемым сообщениям должную конфиденциальность.

Сегодня президентская и правительственная связь РФ представляет собой электросвязь спецназначения, которая используется должностными лицами для нужд госуправления.

Именины

Сегодня именины отмечают Александр, Анастасия, Андрей, Антон, Валентин, Василий, Виктор, Георгий, Григорий, Дмитрий, Иван, Игнатий, Корнилий, Максим, Матвей, Митрофан, Михаил, Николай, Олег, Павел и Сергей.