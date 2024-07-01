1 июля, какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня в России отмечают День ветеранов боевых действий, а в мире — международный день шутки. В народе празднуют Ярилин день, а модники могут похвастаться уникальными солнцезащитными очками, ведь именно 1 июля в 17-м веке появились первые очки с эффектом затемнения.

День ветеранов боевых действий

Ежегодно в России отмечают День ветеранов боевых действий, несмотря на то, что официально он пока еще не закреплен в государственном календаре. 1 июля принято вспоминать подвиги ветеранов, которые в разные годы защищали родную страну.

С инициативой создать праздник в 2008 году выступило всероссийское общество «Боевое братство», к которому позднее идею поддержала общественная организация «Офицеры России».

Международный день шутки

На сегодняшний день этот праздник является неофициальным, но с каждым годом его отмечают все больше и больше людей по всему миру. Согласно старинным приметам, 1 июля — день разгула нечистой силы, а защититься от нее можно именно смехом.

В первый июльский день принято устраивать веселые концерты, рассказывать друг другу шутки, посещать юмористические шоу или просто делиться друг с другом мемами в соцсетях для поднятия настроения.

Ярилин день

Народный праздник посвящен славянскому богу солнца Яриле. Его еще также называют «макушкой лета», так как примерно в этот период начинается самая жаркая пора в году.

1 июля считается мистическим днем. В семьях принято детей и животных легонько бить вербовыми ветвями, сопровождая обряд пожеланиями счастья в дальнейшей жизни и крепкого здоровья. Солнце в этот день как будто приостанавливает движение и зависает над Землей, чтобы погреть ее.

Именно в Ярилин день может прийти весточка от человека, с которым давно потеряно общение. В старину люди старались специально приблизить такую встречу. Они вплетали в волосы березовые ветви и сквозь них смотрели в сторону другого берега через реку.

День изобретения солнцезащитных очков

Самые первые солнцезащитные очки появились в 17 веке. Жители того времени наносили краску или лак на обычные очки, что создавало эффект затемнения. Для женщин темные очки изготавливали из дорогих материалов, и этот аксессуар, который в современном мире есть у каждого второго человека, считался роскошью.

Северные народы в старину использовали темные очки с целью защитить зрение от белоснежного снега, который под лучами солнца ослеплял. Они даже научились изготавливать очки из костей животных.

Именины

Именины 1 июля отмечают Леонтий, Александр, Ипатий, Василий, Феодул, Сергей, Никанор и Виктор.