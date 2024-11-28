1 декабря в парке «Пехорка» в Балашихе начнет работать каток, резиденция и почта Деда Мороза

В 12:00– торжественное открытие резиденции Деда Мороза.

В 18:00 — на катке пройдет шоу огня и света.

«Парке „Пехорка“ с 1 декабря начнет работу наш открытый каток с искусственным льдом. В день открытия в 18:00 все вместе зажжем огни на елке и устроим небольшой праздник. Приходите всей семьей. Помимо катка в парке „Пехорка“ работает зимняя деревянная горка с прокатом тюбингов. В этом году мы добавили возможность аренды зимних велосипедов. Также в первый день зимы в „Пехорке“ начнет работать резиденция Деда Мороза — можно будет сделать красивые фотографии и оставить письмо с пожеланиями в специальном ящике», -прокомментировал Сергей Юров.

Каток в парке «Пехорка» с искусственным льдом, его площадь 750 квадратных метров. Здесь есть теплая раздевалка и пункт проката.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.