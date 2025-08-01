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1 августа в России отметят три военных праздника

1 августа в РФ отмечают сразу три околовоенных праздника: День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне, День Тыла Вооруженных Сил России и День образования Службы специальной связи России.

День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне

Первую памятную дату отмечают в честь бойцов, которые погибли за родину в 1914-1918 годах. Праздник был учрежден в 2012 году.

Первая мировая война стала первым столь крупным, глобальным вооруженным конфликтом. В нем участвовало 38 из 59 существующих независимых государств.

По приблизительным подсчетам, в том конфликте были убиты 1,6 млн россиян. Их память и почитают в День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне.

День Тыла Вооруженных Сил России

Профессиональный праздник военных появился в России в мае 2006 года. С ним поздравляют всех, кто служит в тыловых частях Материально-технического обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации.

Их деятельность важна для оборонного потенциала России и армии. Тыл является связующей частью цепи между экономикой РФ и армией, которая потребляет изготавливаемую продукцию. Благодаря снабженцам, механизм работает эффективно.

День образования Службы специальной связи России

Служба специальной связи (ФГУП «Главный центр специальной связи») появилась в стране в 1939 году 1 августа. Ее огромное количество раз переименовывали.

Служба — единая технологическая сеть. В нее входят 77 управления спецсвязи, 135 отделений и пунктов специальной связи. Они находятся в 89 субъектах РФ. Организация считается стратегически важной для государства.

Служба доставляет секретные и специальные отправления, грузы, деньги, и выполняет другие задачи.